РФ инициирует новое заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту

Как заявили в постпредстве России, никто кроме Москвы "не осмеливается это делать"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия намерена запросить новое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН для обсуждения урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Мы обязательно будем собирать новое заседание Совета Безопасности. Как показала практика, никто кроме нас не осмеливается это делать", - сказал он.

"По поводу резолюции - я не знаю, насколько быстро мы подойдем к этапу, когда в следующий раз попытаемся принять резолюцию. Наверное, сначала мы должны пройти через Генеральную Ассамблею - это орган ООН, где присутствуют все 193 страны - члена организации, и есть такое правило: если Совбез не выполняет свои функции по поддержанию мира и безопасности, то тогда этот вопрос переходит к Генассамблее", - отметил Полянский.

По его словам, на следующей неделе должна возобновиться 10-я Чрезвычайная специальная сессия Генеральной ассамблеи по палестино-израильскому конфликту. "Есть коллективное обращение от арабских и исламских государств по поводу возобновления этой спецсессии. Очень важно, чтобы каждая страна могла сказать свое слово", - добавил он.

В среду США заблокировали предложенный Бразилией проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, использовав право вето. РФ воздержалась от голосования, что было вызвано отклонением СБ российских поправок к бразильскому документу. Также воздержалась от голосования Великобритания, остальные 12 членов СБ ООН проголосовали за принятие резолюции.