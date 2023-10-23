Посол РФ: Москва приложит все усилия для раскрытия правды о взрывах на "Северных потоках"

По словам Сергея Нечаева, "трудно поверить, что, имея в своем распоряжении современные средства разведки и технической экспертизы, европейские страны оказались не в состоянии за год раскрыть произошедший у них под носом крупнейший теракт против стратегической европейской инфраструктуры"

БЕРЛИН, 23 октября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Государства, занимающиеся расследованием диверсий на "Северных потоках", пока не представили никаких конкретных результатов, а на официальные запросы следуют формальные отписки. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

"Страны, занимающиеся расследованием инцидента, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. На официальные запросы следуют формальные отписки или молчание, предложения о сотрудничестве отклоняются, как и призывы к обеспечению транспарентности следственных действий", - сообщил дипломат. "Все это вызывает крайнюю озабоченность и обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности проводимого расследования, причем не только у нас, но и у ряда местных политиков", - подчеркнул Нечаев. По словам посла, "трудно поверить, что, имея в своем распоряжении современные средства разведки и технической экспертизы, европейские страны оказались не в состоянии за год раскрыть произошедший у них под носом крупнейший теракт против стратегической европейской инфраструктуры".

"Но факт остается фактом: все, что мы имеем на сегодняшний день, это многочисленные спекуляции и информационные вбросы в СМИ, призванные отвести подозрение от истинных виновников и направить общественное мнение по ложному следу, каким бы нелепым и смехотворным он ни казался. Именно так мы расцениваем попытки "перевести стрелки" на таинственных украинских аквалангистов-подрывников на парусной яхте", - заявил Нечаев. "Мы продолжаем настаивать на обеспечении максимально прозрачного расследования одного из крупнейших инфраструктурных терактов в истории и приложим все усилия, в том числе в рамках многосторонних форматов, чтобы правда стала достоянием общественности", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос об инциденте, произошедшем на трубопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией, Нечаев отметил, что российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией. "Официальные лица Германии пока комментируют тему осторожно. Но, разумеется, нельзя исключать, что желающие обнаружить и здесь "русский след", найдутся", - констатировал дипломат.

Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Причины инцидента и ответственные за него пока не установлены.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября 2022 года два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.