Небензя: Запад пытается навязать ООН односторонний подход к конфликту на Ближнем Востоке

Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул, что Россия осудила как гибель израильтян и граждан других государств, так и бомбардировки сектора Газа и смерть мирных палестинцев

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Западные страны пытаются навязать всем государствам - членам ООН односторонний подход к палестино-израильскому конфликту. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на 10-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи всемирной организации по защите палестинского народа.

"Печально констатировать, что наши западные партнеры по-прежнему пытаются видеть лишь одну сторону проблемы. Более того, такой однобокий подход теперь навязывается всем государствам - членам ООН. Считаем, что это не отвечает задачам, возложенным на эту авторитетную организацию, а именно обеспечению мира и безопасности", - отметил дипломат.

Небензя также подчеркнул, что Россия осудила как гибель израильтян и граждан других государств, так и бомбардировки сектора Газа и смерть мирных палестинцев.

Генеральная Ассамблея ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке некоторых других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.