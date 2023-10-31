31 октября, 11:46,
обновлено 31 октября, 12:07

В Думу внесли проекты о прекращении полномочий депутатов Власова и Белоусова

Депутат фракции ЛДПР Василий Власов. Антон Новодережкин/ ТАСС
Депутат фракции ЛДПР Василий Власов
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Согласно документам, полномочия обоих депутатов предлагается считать досрочно прекращенными 1 ноября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты два проекта постановлений - о досрочном прекращении полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия - За правду"). Тексты документов размещены в думской электронной базе.

Согласно документам, полномочия обоих депутатов предлагается считать досрочно прекращенными 1 ноября 2023 года.

Ранее комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сочла достаточными основания для прекращения полномочий Власова и Белоусова в связи с тем, что они более 30 дней не посещали заседания комитета и комиссии, в состав которых входят. Думская комиссия по мандатным вопросам поддержала это решение и направила материалы в Совет Думы. 

Теги:
РоссияБелоусов, Вадим ВладимировичВласов, Василий Максимович
© Информационное агентство ТАСС
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