Дума обсудит лишение мандатов депутатов Власова и Белоусова

Как указал спикер Госдумы Вячеслав Володин, Вадим Белоусов и Василий Власов "систематически не выполняли свои обязанности"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Совет Думы решил рассмотреть на пленарном заседании палаты в среду, 1 ноября, проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия - За правду"). Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

"По итогам рассмотрения на комиссиях Госдумы по этике и по мандатным вопросам Совет Думы принял решение вынести проект постановления о лишении мандатов Власова и Белоусова на рассмотрение Государственной думы завтра, 1 ноября", - отмечается в сообщении.

Как указал спикер Госдумы Вячеслав Володин, Белоусов и Власов "систематически не выполняли свои обязанности". "Если мы видим ситуацию, когда депутат ведет себя безответственно (не посещает пленарные заседания, не работает в рамках комитетов и комиссий, не поддерживает связь со своими избирателями), он должен знать, что есть нормы закона, по которым с него спросят", - отметил Володин, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее в Думу были внесены два проекта постановлений о досрочном прекращении полномочий Власова и Белоусова с 1 ноября 2023 года. Во вторник комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сочла достаточными основания для прекращения полномочий депутатов в связи с тем, что они более 30 дней не посещали заседания комитета и комиссии, в состав которых входят. Думская комиссия по мандатным вопросам поддержала это решение и направила материалы в Совет Думы.

Сам Власов отмечал, что комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, в которую он входит, ввела возможность дистанционного голосования, он пользовался ею при рассмотрении малозначимых вопросов. Власов подчеркивал, что ему вменяют в вину отсутствие на заседаниях комиссии в 2022 году, и связывал принятое решение с разногласиями с руководством его партии.

Белоусов с августа 2022 года объявлен в розыск, депутат осужден на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей.