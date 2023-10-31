Слуцкий планирует на днях объявить, кому может перейти мандат Власова

Глава думской фракции ЛДПР также не исключил, что запланированное палатой парламента на 1 ноября рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата может пройти в закрытом режиме

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. ЛДПР в ближайшие дни определится с тем, кто получит мандат депутата Госдумы вместо Василия Власова. Об этом сообщил журналистам лидер партии, глава думской фракции Леонид Слуцкий.

"Мандат кому перейдет, на днях скажу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Слуцкий не исключил, что запланированное палатой парламента на 1 ноября рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Власова может пройти в закрытом режиме. На вопрос о том, будет ли Власов исключен из партии, он ответил, что "партия обсудит [этот вопрос] и тогда примет решение".

Ранее комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сочла достаточными основания для прекращения полномочий Власова и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия - За правду") в связи с тем, что они более 30 дней не посещали заседания комитета и комиссии, в состав которых входят. Думская комиссия по мандатным вопросам поддержала это решение и направила материалы в Совет Думы.

Власов отмечал, что комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, в которую он входит, сама ввела возможность дистанционного голосования, он пользовался ею при рассмотрении малозначимых вопросов. Власов подчеркивал, что ему вменяют в вину отсутствие на заседаниях комиссии в 2022 году, и связывал принятое решение с разногласиями с руководством его партии.

Белоусов с августа 2022 года объявлен в розыск, депутат осужден на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей.