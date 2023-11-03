Посол РФ сообщил о намерении ЦАР увеличить контингент российских военных инструкторов

Москва ранее указывала, что в Центрально-Африканской Республике успешно работают инструкторы РФ, направленные туда в ответ на просьбу законных властей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) заинтересована в увеличении количества российских военных инструкторов в стране. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

"С июля количество российских инструкторов не изменилось. Существующего контингента вполне достаточно для оказания содействия властям ЦАР в обеспечении безопасности в стране. Однако Банги заинтересован в увеличении количества российских инструкторов", - сказал он, отвечая на вопрос, выросла ли численность инструкторов с июля, когда она составляла 1 890 человек.

Ранее российская стороны указывала, что в ЦАР успешно работают российские инструкторы, направленные туда в ответ на просьбу законных властей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что президент и правительство ЦАР высоко оценивают их работу.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.