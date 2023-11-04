Посольство РФ осудило голосование Канады против резолюции о борьбе с нацизмом

Режим премьер-министра страны Джастина Трюдо нарушает международные обязательства, подчеркнули в диппредставительстве

ОТТАВА, 4 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Оттаве назвало кощунством тот факт, что власти Канады закрывают глаза на восхваление нацизма в стране и не поддерживали резолюцию Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с нацизмом.

"Россия разочарована голосованием Канады против резолюции Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. Мы глубоко обеспокоены тем, что канадские власти на протяжении десятилетий укрывали нацистских приспешников, в том числе Ярослава Хунка (Гунька), и закрывали глаза на продолжающееся восхваление их памяти в Канаде <...>. Режим [премьер-министра страны Джастина] Трюдо нарушает международные обязательства, включая решения Нюрнбергского трибунала, и совершает кощунство в отношении памяти тех канадцев, которые отдали свою жизнь, сражаясь вместе с Россией против нацизма", - написало посольство на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

3 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял внесенную Россией резолюцию по борьбе с неонацизмом. За документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 112 стран, против - 50, воздержались - 14. В числе проголосовавших против Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и США. Среди проголосовавших за Бразилия, Египет, Израиль, Китай, ОАЭ.

Резолюция была подготовлена Россией в соавторстве с несколькими странами, в том числе с Белоруссией, Египтом, Казахстаном, Китаем, КНДР, Кубой, Мали, Никарагуа, Пакистаном, Суданом, Таджикистаном, Туркменистаном, Экваториальной Гвинеей, ЮАР. Документ состоит из 74 пунктов. В нем, в частности, есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер с тем, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

Помимо этого, документ "безоговорочно осуждает" любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

О ситуации в Канаде

22 сентября во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Роты. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. 27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в адрес канадцев, евреев и украинцев в связи со случившимся.