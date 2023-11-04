Песков назвал Россию сильной страной

Каждый день она добавляет к своей силе новые элементы, добавил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия - сильная страна, которая каждый день проявляет свою силу и добавляет к ней новые элементы.

"Все, чего мы достигаем, - мы достигаем для того, чтобы быть сильными. Каждый из нас должен быть сильным, а если мы все будем вместе сильными, то будет сильной и наша страна. Она и есть сильная, и она сейчас проявляет свою силу, она добавляет каждый день к своей силе новые элементы", - сказал он, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".