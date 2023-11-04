Песков назвал Украину несчастной страной, раз за нее платит другое государство

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Украина - несчастная страна, раз другое государство платит за нее, чтобы обеспечить приход к власти нужного правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Он привел в пример слова исполняющей обязанности первого замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая в интервью CNN призналась, что США с 1991 года потратили 5 млрд долларов на то, чтобы "помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине".

"Это несчастная страна, понимаете? За которую другая страна думает, какое у нее должно быть правительство, и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти", - сказал представитель Кремля.