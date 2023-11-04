Песков заявил, что будущее России никогда не будет простым

Но страна будет сильной, независимой, самостоятельной и богатой, считает пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Будущее России никогда не будет простым, но Россия будет сильной, независимой, самостоятельной и богатой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Оно [будущее России] никогда не будет простым. У нас очень сложное прошлое, непростое настоящее и будет непростое будущее. Но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны", - заверил он.