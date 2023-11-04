4 ноября, 13:25,
обновлено 4 ноября, 13:38
Международная выставка-форум "Россия"

Песков заявил, что реакция России соразмерна растущему беспределу Запада

По словам пресс-секретаря президента РФ, провокации Запада прогрессируют

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Реакция России соразмерна тому, как растет беспредел со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

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"Вы абсолютно правы, они [провокации Запада], действительно, прогрессируют, и мы тоже набираемся опыта. Наша реакция соразмерна тому, как растет беспредел со стороны коллективного Запада, и будет расти дальше", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать еще более жесткие меры для пресечения провокаций Запада.

"В этом плане ни у кого не должно быть сомнений в твердости, в решительности, и, главное, в способности нашего президента, ибо он является верховным главнокомандующим, и он определяет нашу внешнюю политику", - добавил он.

  

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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