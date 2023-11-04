Песков сравнил НАТО с автоматом, который всегда будет орудием убийства, а не мира

Пресс-секретарь президента отметил, что "это оружие конфронтации"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс всегда будет оставаться оружием конфронтации, а не средством достижения мира. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Автомат Калашникова - самое современное в мире оружие, вот что ни делай, он всегда будет автоматом. Ты никогда в мирных целях его не будешь использовать. Все равно это будет оружие убийства ", - сказал он. "И так же НАТО. Это оружие конфронтации", - добавил Песков.

Он также обратил внимание на то, что в Европе при этом на протяжении многих десятилетий называли альянс инструментом мира, стабильности и процветания, но это была всего лишь "их правда". Россия, по словам Пескова, предупреждала НАТО, что не будет терпеть расширение альянса и приближение его военной инфраструктуры к своим границам, но после восьмой волны расширения ситуация стала неприемлемой.