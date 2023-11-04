4 ноября, 13:40,
обновлено 4 ноября, 14:19

Песков: интеграция новых регионов идет, несмотря на продолжающиеся бои

Как добавил пресс-секретарь президента РФ, регионы развиваются

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Боевые действия осложняют интеграцию новых регионов, но никто не ждет, пока СВО завершится, регионы развиваются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в кулуарах форума "Россия".

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"Новые регионы стремительно интегрируются во все аспекты нашей жизни. Они идут по тому пути, который давно уже прошел Крым", - констатировал он, отметив, что приобретенный опыт позволяет интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области более быстрыми темпами.

"Есть осложняющие элементы в виде продолжающихся боевых действий, специальная военная операция [идет]. Но тем не менее никто не ждет, когда она завершится, вы видите, что с экономической, образовательной, культурной, финансовой, с точки зрения безопасности регионы стремительно интегрируются в страну", - заявил Песков.

Он убежден, что процесс интеграции завершится в течение нескольких лет и регионы "во всех ипостасях станут российскими".

  

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на УкраинеМеждународная выставка-форум "Россия"
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