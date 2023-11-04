Песков предрек Киеву очень нелегкие времена

Украина все больше раздражает мир и не может больше доминировать со своим иждивенчеством, добавил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Киев начинает переживать очень сложные времена - он все больше раздражает мир и не может больше доминировать со своим иждивенчеством, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас для киевского режима наступают очень нелегкие времена. Видно невооруженным глазом, что растет раздражение от Киева", - заметил он, отвечая на вопросы в кулуарах марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Песков обратил внимание, что на фоне событий на Ближнем Востоке у многих меняются приоритеты. "И очевидно, что киевский режим не может больше пользоваться своим иждивенческим подходом и со своим иждивенчеством уже не может доминировать на мировой арене", - указал представитель Кремля.

Он заметил, что страны Запада "готовы платить [Украине] - и платить изрядно, но, как они говорили, в расчете на результативность". "В Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад. Сейчас очевидно, что это невозможно", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По мере того как западные столицы начинают это понимать, они начинают задавать себе вопросы о дальнейшем финансировании Украины, добавил Песков. "И вот тут уже у них наступает момент диссонанса", - резюмировал он.