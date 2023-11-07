В избиркоме заявили, что переход Кулиевой в Госдуму не потребует довыборов в Забайкалье

По словам руководителя фракции ЛДПР в краевом Заксобрании Георгия Шилина, в ближайшее время состоится заседание координационного совета реготделения партии, где выберут кандидата на освободившееся место

ЧИТА, 7 ноября. /ТАСС/. Переход депутата Законодательного собрания Забайкальского края от ЛДПР Василины Кулиевой в Государственную думу не потребует дополнительных выборов в региональный парламент, подчеркнул в беседе с ТАСС член региональной избирательной комиссии Владимир Дмитриев.

"Довыборы не потребуются. Она прошла [в Заксобрание] по партийному списку. А когда человек, в данном случае Кулиева, мандат принял и позднее от него отказывается, там уже партия принимает решение и представляет следующего кандидата. Кто там будет, я не знаю", - пояснил Дмитриев.

Руководитель фракции ЛДПР в краевом Заксобрании Георгий Шилин уточнил ТАСС, что в ближайшее время состоится заседание координационного совета регионального отделения партии. На нем коллегиально выберут кандидата, которому передадут мандат Кулиевой. Назвать конкретного человека он не смог, но отметил, что "это будет достойный партиец, который состоит в списках ЛДПР".

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что Кулиева получит мандат лишенного депутатских полномочий Василия Власова.

Кулиева была депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов от ЛДПР, в 2021 году баллотировалась в палату восьмого созыва, но проиграла выборы.