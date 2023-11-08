7 ноября, 21:15,
обновлено 7 ноября, 21:39

Путин заявил, что Росатом готов разработать проект АЭС для Казахстана

По оценке российского лидера, "это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" готова разработать проект АЭС для Казахстана, если решение о строительстве будет принято руководством страны. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью "Казахстанской правде".

"Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности", - рассказал президент РФ.

По оценке российского лидера, "это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны".

Путин рассказал, что совместными усилиями Россия и Казахстан развивают урановую и горнодобывающую отрасли, успешно реализуют проекты в области ядерно-топливного цикла и мирного атома.

"Весьма актуальным считаем развитие сотрудничества между Россией и Казахстаном в сфере зеленой энергетики. У нас много общего в подходах к декарбонизации экономики и энергопереходу. Наши страны планируют выйти на нулевую эмиссию парниковых газов к 2060 году. Для этого - модернизировать энергетическую и промышленную инфраструктуры, более широко внедрять альтернативные и возобновляемые источники энергии, а в переходный период - природный газ, эффективно использовать поглотительную способность природных экосистем. Обсуждаются и другие форматы совместной работы. В целом же рассчитываем, что в перспективе потребности в энергоресурсах в Центральной Азии будут только возрастать и к нашему сотрудничеству смогут присоединиться другие заинтересованные страны", - подытожил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация