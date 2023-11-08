Путин убежден, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей РФ и Казахстана

По словам президента России, оба лидера делают все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для уверенного развития и процветания стран

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что его доверительные отношения с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым отражают в целом высокий уровень сотрудничества стран. Российский лидер дал интервью "Казахстанской правде" в преддверии своего визита в республику.

"Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы - люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства", - сказал Путин.

По словам президента РФ, и он, и Токаев делают все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для уверенного развития и процветания стран, для повышения качества жизни граждан.

"Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах - сверяем часы и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей", - заключил Путин.

Россия и Казахстан успешно развивают отношения в гуманитарной сфере исходя из принципов взаимного доверия, также заявил Путин. "Добрососедство и взаимное доверие - прочная основа исторической близости народов России и Казахстана. И закономерно, что нас сближают яркие, плодотворные инициативы в гуманитарной сфере", - сказал он.

Он напомнил, что ежегодно в России и Казахстане организуются крупные культурные акции, охватывающие самые разные направления. Особый статус отношений между государствами подчеркивает проведение в этом году в Казахстане международного проекта "Русские сезоны", также отметил президент РФ.

В числе прочего он упомянул и регулярно проводящиеся перекрестные Дни России в Казахстане и Дни Казахстана в России. "Организуемые в их рамках мероприятия - это всегда событие в культурной жизни наших стран", - подчеркнул Путин.