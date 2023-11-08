Патрушев заявил, что Запад неизбежно теряет влияние в мире

Англосаксы перестают быть главным субъектом международных отношений, отметил секретарь Совбеза РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Миропорядок, сосредоточенный вокруг интересов Запада, постепенно разрушается, и этот процесс становится необратимым, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.

"Наша встреча проходит в непростой для всего мира период времени, когда процесс разрушения западноцентричного миропорядка становится необратимым. Англосаксы и в целом коллективный Запад теряют влияние, перестают быть главным субъектом международных отношений", - указал он.

Патрушев обратил внимание, что сейчас страны Азии, Африки и Латинской Америки укрепляют независимость, жестче отстаивают национальные интересы, наращивают конкурентные возможности, а потенциал мирового развития перераспределяется в пользу новых центров экономического роста, одним из которых является Евразия.

При этом, заметил секретарь Совбеза РФ, западные страны не хотят мириться с происходящим и стремятся сохранить свое доминирование. "Они ускоренными темпами наращивают военные потенциалы, пытаются все более агрессивно диктовать свои условия государствам, зависимым от них в экономическом и политическом плане", - пояснил Патрушев.