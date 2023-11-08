Патрушев заявил о желании Запада разобщить Россию с Центральной Азией

По словам секретаря Совбеза, цель англосаксов - создание эффективных рычагов влияния на национальные элиты и широкие массы населения, а также формирование условий для дестабилизации обстановки в отдельных регионах

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Запад пытается создать рычаги воздействия на страны Центральной Азии, чтобы разобщить их с Россией, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на проходящей в Москве встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств (СНГ).

"Изменения в геополитическом ландшафте затронули и Центральную Азию. Речь здесь идет не только о политическом давлении и экономическом шантаже со стороны Запада, включая угрозы вторичных санкций", - предупредил он. По словам Патрушева, цель англосаксов - создание эффективных рычагов влияния на национальные элиты и широкие массы населения, а также формирование условий для дестабилизации обстановки в отдельных регионах.

"Наши противники стремятся не допустить дальнейшего укрепления отношений центральноазиатских стран с Россией, объединения экономических потенциалов, формирования нового полюса многополярного мира", - указал секретарь Совбеза РФ.