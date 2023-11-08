Патрушев заявил, что РФ будет развивать интеграцию в СНГ в рамках своего председательства

По мнению секретаря СБ России, с учетом нынешней обстановки странам СНГ необходимо сконцентрироваться на решении общей задачи - укреплении коллективной безопасности

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Москва, принимая председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2024 году, будет стремиться к укреплению интеграции между его участниками, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на проходящей в российской столице встрече с коллегами по СНГ.

"Важное измерение работы - усиление потенциала и повышение международной роли СНГ. Как страна-председатель мы будем стремиться к укреплению интеграционных связей во благо всех участников Содружества. Тем самым мы внесем свой вклад в безопасное и стабильное развитие наших государств", - отметил он.

Патрушев добавил, что с учетом нынешней обстановки странам СНГ необходимо сконцентрироваться на решении общей задачи - укреплении коллективной безопасности в интересах обеспечения общественно-политической и экономической стабильности.

"Достижению этих целей, уверен, послужит председательство России в СНГ в 2024 году. Нам важно уделить особое внимание выполнению межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024-2028 годы, программы сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы и других принятых в рамках СНГ документов", - указал секретарь Совбеза РФ.

По его словам, следует продолжить практику проведения совместных операций по выявлению и ликвидации каналов наркоторговли и незаконного оборота оружия. Целесообразно расширять взаимодействие по указанным вопросам с профильными структурами Организации Объединенных Наций, Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, а также с другими международными организациями и объединениями, считает Патрушев.