8 ноября, 22:19,
обновлено 8 ноября, 22:30

Небензя призвал спасти настоящее сектора Газа, а не обсуждать его будущее

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал спасти настоящее сектора Газа, а не обсуждать его будущее после завершения израильско-палестинского конфликта.

"Мы не на том временном этапе, чтобы обсуждать будущее Газы, нам нужно спасти ее настоящее", - сказал он журналистам. Небензю попросили прокомментировать слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что руководить сектором Газа и Западным берегом реки Иордан должна будет палестинская администрация. 

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