ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал спасти настоящее сектора Газа, а не обсуждать его будущее после завершения израильско-палестинского конфликта.

"Мы не на том временном этапе, чтобы обсуждать будущее Газы, нам нужно спасти ее настоящее", - сказал он журналистам. Небензю попросили прокомментировать слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что руководить сектором Газа и Западным берегом реки Иордан должна будет палестинская администрация.