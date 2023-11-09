Захарова сообщила о порядка 300 детях в списках на эвакуацию из Газы

Дипломат подчеркнула, что уже месяц они находятся в блокаде

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Очень много детей числятся в списках на эвакуацию из Газы, речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних граждан РФ. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних граждан России. Месяц они находятся в блокаде", - отметила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что с российской стороны для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ все готово, соответствующие списки сформированы. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил ТАСС, что процесс согласования списков для эвакуации граждан РФ из сектора Газа через КПП "Рафах" может занять около двух недель.