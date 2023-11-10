10 ноября, 10:04

Песков: ФСИН не обязана раскрывать местонахождение осужденного Буткевича

Речь идет о раскрытии местоположения по запросам международных неправительственных организаций, таких как Amnesty International, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Украинец Максим Буткевич осужден за преступление и отбывает срок, ФСИН не обязана раскрывать его местоположение по запросам международных неправительственных организаций, таких как Amnesty International.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никакой обязанности раскрывать по таким запросам место содержания осужденного на длительный срок у ФСИН нет. Поэтому ничего здесь не нарушается. Он осужден за соответствующее преступление, есть решение суда, он отбывает срок наказания", - сказал Песков. 

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УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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