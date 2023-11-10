Помилованные участники СВО, героизм военкоров и эвакуация из Газы. Темы брифинга Пескова

Помилование осужденных, отправляющихся на специальную военную операцию, героизм военкоров и эвакуация россиян из сектора Газа стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве. "Вместе с президентом поздравляем сотрудников органов внутренних дел России".

Глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Ранее по пути из Астаны президент посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где получил доклады о ходе операции на Украине.

Путин выступит на Петербургском международном культурном форуме, который пройдет 16-18 ноября. "Мы сообщим точно, в какой день".

Кремль также своевременно сообщит о встречах президента с бизнесом и "Единой Россией", а также дате большой пресс-конференции.

На саммите АТЭС в Сан-Франциско 15-17 ноября Россию по поручению главы государства представит вице-премьер Алексей Оверчук.

Об итогах визита Путина в Казахстан

"Визит был успешным". "По всем направлениям подтверждена и политическая воля, и логистическая готовность".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не передавал Путину никаких посланий от французского коллеги Эмманюэля Макрона, недавно посетившего республику. "Тема казахстанско-французских отношений не фигурировала на повестке, да и не должна была".

О помилованных участниках спецоперации

"Для помилования существует определенная процедура. Мы неоднократно о ней говорили".

Есть и "второй путь": "Когда они - осужденные, в том числе и по тяжким статьям, - искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами".

О ходе спецоперации

Москва продолжает военную операцию, поскольку нет возможностей политико-дипломатического решения: "Для России главное - достичь своих целей".

Украинские власти "отчаянно обещают военные успехи на поле боя <...> своим донорам". "Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры волнуются и начинают вибрировать".

Властям в Киеве пора понять - "им не удастся одержать победу на поле боя": "Чем раньше они это поймут, тем раньше могут возникнуть предпосылки для урегулирования".

О героизме военкоров

"Наши военкоры - действительно герои, и они рискуют своей жизнью не только на передовой. <...> Они рискуют своей жизнью и дома, в мирных условиях". Произошедшее с военкором Александром Коцем и его семьей "красноречиво об этом свидетельствует".

"Мы, конечно, болеем всей душой за них". "Сами будем соответствующие меры предосторожности соблюдать".

О санкциях ЕС

В Кремле не склонны придавать большое значение резолюции Европарламента с осуждением подхода Еврокомиссии к санкциям против России: "Я бы не преувеличивал значение этой резолюции для нас".

Запрет на въезд в Европейский союз машин с российскими номерами, осужденный Европарламентом, "дискредитирует не санкции - дискредитирует ЕС".

"Определенное брожение относительно санкций в стане ЕС видно невооруженным глазом". Ограничения, "доставляя определенные проблемы, оказались не такими болезненными", и это находит "свое отражение в документах".

Об эвакуации россиян из Газы

Москва рассчитывает, что вскоре удастся "сделать почин" в вопросе эвакуации россиян: "Именно на сегодня у нас есть сдержанный оптимизм".

О раскрытии места заключения