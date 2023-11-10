МИД РФ: важно определить временные рамки встречи по ближневосточному урегулированию

Как сообщил замглавы ведомства Михаил Богданов, место встречи не является принципиальным для Москвы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Место министерской встречи стран Ближнего Востока по палестино-израильскому урегулированию не является принципиальным для России, главное определить ее временные рамки. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Насчет места проведения такой встречи у нас никаких нет предпочтений, имею в виду, что должно быть найдено удобное для всех консенсусное место проведения. Для нас главное - <…> временные рамки", - сказал он. Богданов добавил, что предпочтительным российской стороне видится, чтобы проходили "быстрее какие-то позитивные процессы", а "такая встреча давно назрела, были планы еще до событий, которые начались в октябре".

Высокопоставленный дипломат уточнил, что "здоровой основой" для повестки встречи "была и остается" политическая программа Организации освобождения Палестины, которая соответствует нормам международного права.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что предложение России о встрече по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной на уровне региональных министров сохраняет актуальность, подчеркнув, что именно региональные державы, а не силы "из-за океана" должны играть ключевую роль в разрешении конфликта.