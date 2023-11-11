10 ноября, 22:13,
обновлено 10 ноября, 22:40
Палестино-израильский конфликт

Небензя заявил, что политика США по Газе привела к радикализации конфликта

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Постпред РФ при ООН отметил, что на это, в частности, повлияло и блокирование Вашингтоном мирных инициатив

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Блокирование США мирных инициатив по сектору Газа не могло не привести к радикализации конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"Блокирование Вашингтоном мирных инициатив по прекращению огня в секторе Газе на данном этапе и его однобокая линия на протяжении последних лет, направленная на сохранение, как они сами сформулировали, статус-кво, и его так называемая тихая дипломатия были на самом деле нежеланием реализовывать все, о чем договорились страны и народы. Отсутствие какого-либо прогресса на переговорном треке не могло не привести к радикализации и взрыву" - отметил он.

"Еще раз скажем, это в свою очередь может спровоцировать расширение географии конфликта и активизацию других потенциальных или тлеющих конфликтов в регионе", - добавил Небензя. 

Теги:
СШАРоссияПалестино-израильский конфликтНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация