Небензя заявил, что политика США по Газе привела к радикализации конфликта

Постпред РФ при ООН отметил, что на это, в частности, повлияло и блокирование Вашингтоном мирных инициатив

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Блокирование США мирных инициатив по сектору Газа не могло не привести к радикализации конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"Блокирование Вашингтоном мирных инициатив по прекращению огня в секторе Газе на данном этапе и его однобокая линия на протяжении последних лет, направленная на сохранение, как они сами сформулировали, статус-кво, и его так называемая тихая дипломатия были на самом деле нежеланием реализовывать все, о чем договорились страны и народы. Отсутствие какого-либо прогресса на переговорном треке не могло не привести к радикализации и взрыву" - отметил он.

"Еще раз скажем, это в свою очередь может спровоцировать расширение географии конфликта и активизацию других потенциальных или тлеющих конфликтов в регионе", - добавил Небензя.