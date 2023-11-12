12 ноября, 13:31
Военная операция на Украине

Слуцкий считает, что Киеву придется осознать необходимость возврата к переговорам

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что при этом они пройдут на условиях Москвы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Властям Украины рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам и на условиях России. Об этом написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Парламентарий пояснил, что тезис о приближении украинского конфликта к "точке переговоров" все активнее продвигается в западном истеблишменте.

"У украинских властей не останется выбора, им рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам, причем на условиях России, в существующих территориальных реалиях и без всякого "корейского сценария"! Уверен, это вопрос весьма скорого будущего", - указал Слуцкий.

Он отметил, что Запад спешно меняет риторику "на фоне "предсмертных судорог" киевской хунты во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским". "Даже такой непримиримый американский ястреб, как адмирал в отставке и экс-главнокомандующий [Объединенными вооруженными силами] НАТО [в Европе] Джеймс Ставридис с солдатской прямотой заявил, что Киеву придется согласиться с потерей своих территорий и пойти на "корейский вариант" [урегулирования]. А известный сторонник режима укрофюрера, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вообще перестал верить в победу Украины на поле боя в ближайшем будущем. Я бы уточнил - и в далеком будущем не стоит рассчитывать", - подчеркнул глава думского комитета.

Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для агентства Bloomberg выразил мнение, что Украине "придется, по крайней мере на время, согласиться с тем", что Крым вернулся в состав России. По его словам, ситуация, "как и в случае с Корейской войной, скорее всего, сведется к замороженному конфликту".

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая 11 ноября на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге, заявлял, что "скорой победы Украины над Россией не ожидается", а страны ЕС должны быть политически готовы компенсировать помощь Киеву со стороны Вашингтона, которая "вероятно, сократится". 

Теги:
УкраинаРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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