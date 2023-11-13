Президент Сенегала позвонил Путину

Лидеры двух стран в том числе поговорили о развитии экономических связей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Сенегала Маки Салем и обсудил с ним двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе сенегальской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сенегал Маки Салем", - говорится в сообщении. Отмечается, что "в развитие контактов, состоявшихся в рамках второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, [в ходе беседы] обсуждены актуальные вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и инвестиционных связей". Лидеры РФ и Сенегала высказали "обоюдный настрой на активизацию совместной работы на этом направлении", следует из сообщения по итогам беседы.

"Проведен обмен мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа тяжелой гуманитарной ситуацией", - говорится в сообщении.

Также Путин и Маки Саль обсудили вопросы двустороннего сотрудничества стран. "Условлено, что рассмотрение всех затронутых вопросов будет продолжено по различным двусторонним каналам", - заключили в Кремле.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.