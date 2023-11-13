Замглавы МИД РФ обсудил с представителем духовного лидера шиитов Ирака конфликт в регионе

Михаил Богданов и Махди Мосули также затронули вопросы укрепления дружественных российско-иракских отношений, включая развитие межрелигиозных связей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с представителем духовного вождя шиитов Ирака великого аятоллы Али Систани в России шейхом Махди Мосули эскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в Ираке и вокруг него, а также беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта", - указали в ведомстве.

Там добавили, что стороны также затронули вопросы укрепления дружественных российско-иракских отношений, включая развитие межрелигиозных связей.