13 ноября, 16:29,
обновлено 13 ноября, 16:43
Палестино-израильский конфликт

Замглавы МИД РФ обсудил с представителем духовного лидера шиитов Ирака конфликт в регионе

Михаил Богданов и Махди Мосули также затронули вопросы укрепления дружественных российско-иракских отношений, включая развитие межрелигиозных связей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с представителем духовного вождя шиитов Ирака великого аятоллы Али Систани в России шейхом Махди Мосули эскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Читайте также
Эвакуация россиян и тяжелое положение в больницах Газы. Конфликт в Палестине

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в Ираке и вокруг него, а также беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта", - указали в ведомстве.

Там добавили, что стороны также затронули вопросы укрепления дружественных российско-иракских отношений, включая развитие межрелигиозных связей. 

Теги:
ИракПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация