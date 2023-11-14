Замруководителя Росавиации Потешкин может занять пост замглавы Минтранса

Речь идет, в частности, о посте замминистра транспорта, курирующего авиацию

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин может занять пост замминистра транспорта РФ, курирующего авиацию. Об этом ТАСС сообщил источник в транспортном комплексе РФ.

"Потешкин", - ответил собеседник ТАСС на вопрос, кто может стать новым заместителем министра транспорта.

Ранее источники ТАСС в транспортной отрасли сообщили, что нынешний заместитель министра РФ Игорь Чалик может покинуть должность в ближайшее время. Позже в Минтрансе подтвердили эту информацию, отметив, что Чалик "продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока действия служебного контракта, а затем планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России". Ему будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса РФ, отметили в ведомстве.

Чалик был назначен на должность заместителя министра транспорта в январе 2021 года. До этого он занимал должность заместителя генерального директора - летного директора "Аэрофлота". Потешкин в Росавиации с 2022 года, до этого работал в авиакомпаниях "Россия", Nordwind, "Оренбургские авиалинии".