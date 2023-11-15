Сальдо: ВСУ потеряли не менее полутора-двух батальонов при переправе через Днепр

По словам губернатора Херсонской области, на левом берегу находится около полутора рот ВСУ на участке от железнодорожного моста до Крынок

ГЕНИЧЕСК, 15 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее полутора-двух батальонов при попытках переправиться через Днепр. На левом берегу сейчас находится около полутора рот ВСУ на участке от железнодорожного моста до Крынок, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"На всем участке левого берега от железнодорожного моста до Крынок находится около полутора рот противника, преимущественно мелкими группами. Противник смог вообще переправиться, на какое-то время посылая живой силы больше, чем наши средства поражения успевали ее уничтожать. То есть говоря по-простому - забросал мясом. На переправе и во время нахождения на левом берегу враг уже потерял не менее полутора-двух полновесных батальонов. Среднее время жизни украинского солдата на левом берегу - чуть больше двух суток", - написал он.

Сальдо сообщил, что соединения российской группировки войск "Днепр" сумели заблокировать в Крынках переправившиеся на левый берег силы ВСУ.

По его словам, силы РФ ежедневно берут в плен группы от 2-3 до 11-13 украинских солдат. Бывшие элитные части морских пехотинцев ВСУ, переправлявшиеся через Днепр в Херсонской области, из-за потерь на две трети состоят из мобилизованных украинцев.

"Операцию по "форсированию" Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов. Стянули лучшую военную и радиоэлектронную технику, лучшие из оставшихся частей, остатки наемников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алёшки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ", - отметил Сальдо.

Он добавил, что "эти планы подобно "Барбароссе" полетели в тартарары". "Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких. Весь западный хитрый план, приправленный пафосной клоунадой киевского режима, разбился о стойкость и непоколебимое мужество российского солдата. Мы им устроили очередной "Бахмут", теперь приднепровский. Под таким названием эта горе-операция и войдет в историю, если уж киевский главарь так сильно хочет", - считает Сальдо.