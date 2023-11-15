Лавров заявил, что Иран и Ливан не хотят вовлекаться в палестино-израильский конфликт

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Иран и Ливан не хотят быть каким-либо образом вовлечены в палестино-израильский конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.

"Я считаю, что ни Иран, ни Ливан не хотят какого-либо вовлечения в этот кризис", - указал министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву, а затем развернул там полномасштабную военную операцию. Удары наносятся и по отдельным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы израильской территории. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.