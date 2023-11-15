15 ноября, 10:33
Палестино-израильский конфликт

Лавров: Израиль не должен "покупать безопасность" отказом от палестинского государства

Глава МИД отметил, что РФ никогда не недооценивала важность безопасности для Израиля

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Израиль не должен "покупать" свою безопасность за счет отказа от создания палестинского государства и сокращения территории, которая предназначалась для него. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT.

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"Нельзя покупать безопасность за счет отказа от создания палестинского государства и сокращения территории, которая предназначалась для палестинского государства", - указал глава российского дипведомства.

Лавров подчеркнул, что именно эту позицию РФ пытается донести до Израиля, и заверил, что Москва при этом никогда не недооценивала важность безопасности для Израиля. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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