Лавров: Израиль не должен "покупать безопасность" отказом от палестинского государства

Глава МИД отметил, что РФ никогда не недооценивала важность безопасности для Израиля

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Израиль не должен "покупать" свою безопасность за счет отказа от создания палестинского государства и сокращения территории, которая предназначалась для него. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT.

"Нельзя покупать безопасность за счет отказа от создания палестинского государства и сокращения территории, которая предназначалась для палестинского государства", - указал глава российского дипведомства.

Лавров подчеркнул, что именно эту позицию РФ пытается донести до Израиля, и заверил, что Москва при этом никогда не недооценивала важность безопасности для Израиля.