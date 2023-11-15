15 ноября, 14:21
Палестино-израильский конфликт

Захарова заявила, что Россия направила более 140 тонн гуманитарных грузов для жителей Газы

Официальный представитель МИД подчеркнула, что в условиях установленной Израилем жесткой блокады анклава расширяются масштабы гуманитарного бедствия

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия в общей сложности направила более 140 тонн гуманитарных грузов для помощи мирному населению сектора Газа. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также
Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

"Со своей стороны продолжаем активно участвовать в гуманитарных усилиях с целью облегчения страданий мирного населения. 10 ноября самолетами МЧС из Казани в Египет были доставлены партии продовольствия, лекарств для жителей сектора Газа", - сказала она.

"В общей сложности из России было направлено уже более 140 тонн гуманитарных грузов, которые переданы представителям Египетского общества Красного Полумесяца для распределения среди нуждающихся жителей блокированного палестинского анклава", - указала дипломат.

При этом Захарова отметила, что в условиях установленной Израилем жесткой блокады сектора Газа расширяются масштабы гуманитарного бедствия. "В секторе Газа по-прежнему остро не хватает продовольствия, медикаментов, топлива. В связи с продолжающимися боевыми действиями единственный открытый для ввоза гуманитарного груза погранпереход "Рафах" на границе с Египтом все еще работает с существенными ограничениями. Поступающей через него гуманитарной помощи недостаточно для покрытия имеющихся потребностей", - добавила представитель российского дипведомства. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация