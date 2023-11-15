Захарова заявила, что Россия направила более 140 тонн гуманитарных грузов для жителей Газы

Официальный представитель МИД подчеркнула, что в условиях установленной Израилем жесткой блокады анклава расширяются масштабы гуманитарного бедствия

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия в общей сложности направила более 140 тонн гуманитарных грузов для помощи мирному населению сектора Газа. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны продолжаем активно участвовать в гуманитарных усилиях с целью облегчения страданий мирного населения. 10 ноября самолетами МЧС из Казани в Египет были доставлены партии продовольствия, лекарств для жителей сектора Газа", - сказала она.

"В общей сложности из России было направлено уже более 140 тонн гуманитарных грузов, которые переданы представителям Египетского общества Красного Полумесяца для распределения среди нуждающихся жителей блокированного палестинского анклава", - указала дипломат.

При этом Захарова отметила, что в условиях установленной Израилем жесткой блокады сектора Газа расширяются масштабы гуманитарного бедствия. "В секторе Газа по-прежнему остро не хватает продовольствия, медикаментов, топлива. В связи с продолжающимися боевыми действиями единственный открытый для ввоза гуманитарного груза погранпереход "Рафах" на границе с Египтом все еще работает с существенными ограничениями. Поступающей через него гуманитарной помощи недостаточно для покрытия имеющихся потребностей", - добавила представитель российского дипведомства.