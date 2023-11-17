17 ноября, 14:39
Палестино-израильский конфликт

МИД РФ создал на сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа

Как сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, в рубрике можно найти информацию о состоявшихся рейсах из Каира, фотографии и видео

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ создало на своем сайте новый раздел, посвященный информации об эвакуации российских граждан и соотечественников из сектора Газа. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

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"На сайте МИД России мы создали раздел, посвященный эвакуации наших граждан и соотечественников из сектора Газа", - написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова указала, что в рубрике можно найти информацию о состоявшихся рейсах из Каира, фотографии и видео.

Кроме того, на странице также содержится полезная информация с контактами Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, российских посольств в Израиле, Палестине, Египте и Ливане. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильЗахарова, Мария Владимировна
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