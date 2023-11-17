Путин заявил, что РФ настроена на взаимодействие со всеми, кто разделяет ее ценности

Речь идет о тех, кто готов принимать участие в формировании современного многополярного мира на основе цивилизационного и культурного многообразия, подчеркнул президент России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия настроена на совместную работу со всеми, кто разделяет ее ценности мира и взаимоуважения и кто готов участвовать в формировании современного многополярного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Россия настроена на самую тесную совместную работу со всеми, кто разделает наши ценности мира, дружбы и взаимоуважения. С теми, кто готов принимать участие в формировании современного многополярного мира на основе цивилизационного и культурного многообразия. Сбережение самобытности народов в равных правах и возможностях для всех государств - залог успешного развития человечества", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Форум объединенных культур и дискуссии, которые проходят на нем, призваны содействовать достижению этих целей и привлекают все больше авторитетных и молодых творческих деятелей, педагогов, ученых, предпринимателей и меценатов. "Форум способен стать постоянно действующей площадкой для принятия важных решений в гуманитарной сфере. Безусловно, Россия готова обеспечить такую работу", - добавил Путин, поблагодарив спикеров и иностранные делегации за участие в форуме.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.