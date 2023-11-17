17 ноября, 14:42,
обновлено 17 ноября, 15:22
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин заявил, что военные и политики с трудом "наводят мосты"

Это миссия культуры и спорта, добавил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Военные и политики из разных стран с трудом "наводят мосты" между народами, это миссия культуры и спорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

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"Мосты кто будет наводить? Военные с трудом это делают, и у политиков взаимные претензии, взаимные обиды, амбиции, борьба за собственное политическое будущее. Постоянная борьба и драка, только деятели культуры, которые умные, они думают о будущем, и они наводят мосты. Вот это миссия культуры, так же, как и миссия спорта", - сказал глава государства.

"Те, кто хотят сжечь последние мосты, это люди недалекие и некультурные. Они вообще не понимают, что это миссия культуры", - считает Путин. По его словам, спорт и культура являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликты очень сложно, а иногда просто невозможно. "Ваша миссия является в высшей степени востребованной и благородной", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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