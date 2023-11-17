Путин заявил, что человечество нельзя делить "на первый и второй сорт, как мясо"

Президент России назвал недопустимым провозглашение исключительности кого-либо в обществе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Провозглашение исключительности кого-либо в человеческом обществе недопустимо, нельзя делить людей "на первый и второй сорт, как мясо". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

В частности, отвечая на вопрос о том, как достичь компромисса в увеличившимся объединении БРИКС, где стало 11 членов, президент подчеркнул, что "это сложно, но к этому надо стремиться". По его словам, иных приемлемых вариантов нет. "Другой путь нам хорошо известен. Это провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим, деление людей на первый и второй сорт, как мясо - первого сорта, второго сорта. Так в человеческом обществе быть не должно, это не естественно", - указал он.

По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в его состав 1 января 2024 года.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.