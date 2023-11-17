В посольстве РФ во Франции заявили, что выдача российских виз продолжится в полном объеме

Диппредставительство ранее сообщило о закрытии визовых центров в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге

ПАРИЖ, 17 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Посольство России во Франции будет оказывать все визовые услуги в полном объеме после закрытия визовых центров на территории республики. Об этом сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

"Консульские учреждения России во Франции продолжат оказывать визовые услуги в полном объеме", - уточнили в посольстве в ответ на просьбу уточнить, означает ли закрытие визовых центров ограничение выдачи визовых документов.

Ранее посольство России во Франции сообщило о закрытии визовых центров в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. Отныне все запросы на оформление виз будут приниматься только в посольстве РФ во Франции в Париже, а также в генконсульствах в Страсбурге, Марселе и в канцелярии в Вильфранш-сюр-Мер. Запись на оформление виз в посольстве РФ во Франции осуществляется строго по записи через систему электронной очереди на сайте посольства, уточнили в дипмиссии.

Согласно информации на сайте посольства, с 1 августа 2023 года была начата выдача иностранным гражданам электронных виз. Подавать заявление на такой документ рекомендуется не позднее, чем за 4 календарных дня до предполагаемого въезда в РФ. Срок действия единой электронной визы для въезда составляет 60 суток со дня ее оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в России не более 16 суток со дня въезда на территорию страны.