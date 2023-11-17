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обновлено 17 ноября, 16:00
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин: европейские элиты утратили чувство национального самосознания

© ТАСС/ Ruptly

Они впали в зависимость от Америки, полагает российский лидер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Элиты стран Европы попали в полную зависимость от США и потеряли возможность защищать интересы собственных государств и народов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

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По словам Путина, европейские элиты "утратили чувство национального самосознания" и, на его взгляд, "попали в такую зависимость от стран, прежде всего Северной Америки, которые не дают им возможность реализовывать главное, ради чего их люди избирали - защищать интересы собственных стран и народов". "В этом сегодняшняя трагедия Европы", - уверен Путин.

"Как можно смотреть на то, что, скажем, в [Соединенных] Штатах принимаются законы, которыми переманивают целые огромные предприятия и чуть ли не отрасли из Европы, - отметил президент РФ. - Как же можно с этим согласиться? А мои европейские коллеги соглашаются, как правило, [но] не все. Те, кто не соглашается, тех подвергают там, мягко говоря, критике, что они не выдерживают какой-то общей линии". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
© Информационное агентство ТАСС
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