Путин заявил, что в политике есть место творчеству, но больше - прагматизму

По словам президента, в политике нужно основываться на объективных данных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Политика должна основываться на объективных данных, в ней есть место творчеству, но больше - прагматизму. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, модератор сессии Михаил Швыдкой спросил у президента, что такое политика - творчество или прагматическая деятельность. Путин сказал, что может ответить на этот вопрос "только как обыватель". "Побольше бы таких обывателей", - отметил Швыдкой. "У нас их больше, чем вы думаете", - ответил президент.

"В политике нужно основываться на каких-то объективных данных, не на каких-то, а серьезных объективных данных. Что-то планировать и делать "с кондачка" бессмысленно, вредно и опасно, но и здесь нужно обладать какой-то интуицией, уметь чувствовать, как будут складываться отношения между странами, людьми, каковы будут тенденции развития по направлениям, то есть здесь есть элементы творчества, но больше - прагматизма", - сказал Путин, отвечая на вопрос.