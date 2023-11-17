Путин: России всегда был ближе подход де Голля, который боролся, а не Петена

По мнению президента РФ, в Европе происходит сейчас то, что происходило при маршале Филиппе Петене и генерале Шарле де Голле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сравнил происходящее сейчас в Европе с противостоянием маршала Филиппа Петена и генерала Шарля де Голля и заявил, что России всегда был ближе подход последнего, поскольку тот боролся за спасение Франции.

По мнению Путина, в Европе происходит сейчас то, что происходило при маршале Петене и генерале де Голле. Как отметил президент РФ, оба боролись за то, чтобы спасти Францию и французов, но по-разному. "Один с помощью соглашательства, а второй путем борьбы. И вот сейчас, на мой взгляд, - можно как угодно относиться к тому, что я говорю, - в принципе происходит все то же самое. В другом издании, конечно, сейчас не времена Второй мировой войны, но в целом такие подходы, борьба между двумя этими подходами и лежат в основе событий, происходящих в Европе", - сказал он на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Конечно, мы всегда, всегда на стороне той позиции, которую отстаивал, которую проводил безусловный национальный лидер и человек абсолютно мирового масштаба ваш предок - генерал де Голль", - сказал глава российского государства, обращаясь к внуку первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля - Пьеру де Голлю.

Он также поблагодарил внука де Голля за деятельность, направленную на сближение Франции и Европы с Россией. "Хочу искренне пожелать успехов. Когда я обращаюсь к вам, господин де Голль, вы знаете, у меня что-то внутри шевелится, потому что [это] напрямую связано с мировой историей, и с нашей историей, отношениями между нашими странами", - добавил Путин.