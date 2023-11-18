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Палестино-израильский конфликт

Полянский: вето РФ и КНР на проект резолюции США по Газе спасло мир от позорного сценария

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций отметил, что "применение вето или угроза его применения не раз позволяли ООН избежать втягивания в сомнительные авантюры"

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Вето России и Китая в отношении предложенного Соединенными Штатами проекта ближневосточной резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН избавило мир от позорного сценария. Такое мнение выразил в пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Мы не поддерживаем инициативы, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето. Следует помнить, что данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совбеза к поиску сбалансированных решений", - сказал он, выступая на пленарном заседании Генассамблеи ООН по вопросу справедливого представительства и расширения членства в Совете Безопасности.

"Применение вето или угроза его применения не раз позволяли ООН избежать втягивания в сомнительные авантюры. В этом все могли недавно убедиться, когда США и их сателлиты пытались продавить резолюцию Совета Безопасности в поддержку действий Израиля в Газе. И только вето России и Китая избавило мир от этого позорного сценария", - отметил Полянский.

В конце октября Россия и Китай наложили вето на предложенный США проект ближневосточной резолюции Совета Безопасности ООН. За документ проголосовали 10 стран, против выступили Россия, КНР и ОАЭ, воздержались два государства. Документ содержит осуждение нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, призыв к освобождению заложников и соблюдению норм международного гуманитарного права. В нем нет призыва к прекращению огня, но признается право стран на самозащиту.

Как заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, РФ не поддержит резолюцию США и не видит в ней смысла, так как в документе отсутствует требование немедленного и безусловного прекращения огня противоборствующими сторонами. 

Теги:
СШАПалестинаРоссияКитайПалестино-израильский конфликтИзраиль
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