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обновлено 20 ноября, 09:40
Палестино-израильский конфликт

Песков сообщил, что почти половину желающих покинуть Газу россиян уже перевезли в РФ

Пресс-секретарь президента отметил, что работу ведут на ежедневной основе

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Работа по эвакуации россиян из Газы продолжается, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы, разумеется, очень тщательно отслеживаем работу наших спасателей, дипломатов по вызволению из Газы наших сограждан, желающих покинуть этот район. Работа ведется на ежедневной основе, весьма напряженная. Мы рады, что чуть меньше половины желающих уже смогли попасть в РФ, этот процесс будет продолжаться, наши спасатели намерены дальше работать", - сказал Песков.

С 12 ноября из сектора Газа спецрейсами в РФ доставлены более 500 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтПесков, Дмитрий Сергеевич
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