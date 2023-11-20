Граница с Финляндией, отношения с Аргентиной, контакты с США. Темы брифинга Пескова

Ситуация с закрытием пропускных пунктов на финско-российской границе, будущее отношений РФ и Аргентины после президентских выборов в латиноамериканской республике, а также контакты с США по Украине и санкции против российских алмазов стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Ново-Огареве. По случаю Дня работника транспортной области во второй половине дня глава государства примет участие в видеоконференции, на которой в некоторых субъектах будут передавать в эксплуатацию общественный транспорт. С докладом об обновлении парка общественного транспорта выступит глава Минтранса Виталий Савельев, выступят и ведущие автопроизводители.

Выступление Путина на саммите G20 - "да, планируется". "Повестка понятная - это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная". Позиция России "последовательна, сбалансированна".

Пока "каких-то деталей" насчет посещения Путиным похорон экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева нет. "У них были прекрасные личные отношения". "Президент в самое ближайшее время направит телеграмму соболезнования родным и близким".

О закрытии границы с Финляндией

"Вряд ли мы сейчас способны повлиять [на решение Финляндии закрыть пропускные пункты на границе с РФ]" - "как такового диалога нет, и не по нашей вине".

Кроме сожаления, решение Хельсинки ничего не вызывает - "пришла такая, исключительно русофобская позиция" на смену многолетним взаимовыгодным отношениям.

"Обвинения [в пособничестве нелегальной миграции в Финляндию] мы не принимаем: естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это права". "Если пытаются найти какие-то надуманные причины [для закрытия границы] <...> - не приемлем такие обвинения в наш адрес".

Об итогах выборов в Аргентине

"Мы, разумеется, с уважением относимся к выбору аргентинского народа".

У России с Аргентиной "достаточно хорошие отношения". "Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной".

В Кремле "обратили внимание на ряд заявлений" победившего кандидата в президенты Хавьера Милея. "Будем ориентироваться по тем заявлениям, которые он будет делать после инаугурации".

О санкциях ЕС против российских алмазов

Это решение "давно анонсировалось". "Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов задумок, будут бить по России". Как правило, "получается так, что срабатывает эффект бумеранга" и меры бьют по самим европейцам.

"До сих пор нам удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций".

О контактах с США по Украине

У России "не было" контактов с США по вопросу урегулирования кризиса на Украине.

Об эвакуации из Газы

"Очень тщательно отслеживаем работу наших спасателей, наших дипломатов". "Работа ведется на ежедневной основе, весьма напряженно".

"Меньше половины желающих уже смогли попасть в Российскую Федерацию".

О заявлениях Пашиняна

В Кремле не могут прокомментировать заявления премьер-министра Никола Пашиняна о якобы наименовании в Баку Армении как "Западного Азербайджана": "Не могу ничего сказать".

"Не знаком с такими заявлениями на государственном уровне Азербайджана, мы слышали совсем другие заявления руководства страны". В Баку говорили "о завершении одного этапа" конфликта вокруг Нагорного Карабаха, "выходе на готовность заключения мирного договора".

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