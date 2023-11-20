Граница с Финляндией, отношения с Аргентиной, контакты с США. Темы брифинга Пескова

Ситуация с закрытием пропускных пунктов на финско-российской границе, будущее отношений РФ и Аргентины после президентских выборов в латиноамериканской республике, а также контакты с США по Украине и санкции против российских алмазов стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Путин работает в Ново-Огареве. По случаю Дня работника транспортной области во второй половине дня глава государства примет участие в видеоконференции, на которой в некоторых субъектах будут передавать в эксплуатацию общественный транспорт. С докладом об обновлении парка общественного транспорта выступит глава Минтранса Виталий Савельев, выступят и ведущие автопроизводители.
- Выступление Путина на саммите G20 - "да, планируется". "Повестка понятная - это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная". Позиция России "последовательна, сбалансированна".
- Пока "каких-то деталей" насчет посещения Путиным похорон экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева нет. "У них были прекрасные личные отношения". "Президент в самое ближайшее время направит телеграмму соболезнования родным и близким".
О закрытии границы с Финляндией
- "Вряд ли мы сейчас способны повлиять [на решение Финляндии закрыть пропускные пункты на границе с РФ]" - "как такового диалога нет, и не по нашей вине".
- Кроме сожаления, решение Хельсинки ничего не вызывает - "пришла такая, исключительно русофобская позиция" на смену многолетним взаимовыгодным отношениям.
- "Обвинения [в пособничестве нелегальной миграции в Финляндию] мы не принимаем: естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это права". "Если пытаются найти какие-то надуманные причины [для закрытия границы] <...> - не приемлем такие обвинения в наш адрес".
Об итогах выборов в Аргентине
- "Мы, разумеется, с уважением относимся к выбору аргентинского народа".
- У России с Аргентиной "достаточно хорошие отношения". "Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной".
- В Кремле "обратили внимание на ряд заявлений" победившего кандидата в президенты Хавьера Милея. "Будем ориентироваться по тем заявлениям, которые он будет делать после инаугурации".
О санкциях ЕС против российских алмазов
- Это решение "давно анонсировалось". "Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов задумок, будут бить по России". Как правило, "получается так, что срабатывает эффект бумеранга" и меры бьют по самим европейцам.
- "До сих пор нам удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций".
О контактах с США по Украине
- У России "не было" контактов с США по вопросу урегулирования кризиса на Украине.
Об эвакуации из Газы
- "Очень тщательно отслеживаем работу наших спасателей, наших дипломатов". "Работа ведется на ежедневной основе, весьма напряженно".
- "Меньше половины желающих уже смогли попасть в Российскую Федерацию".
О заявлениях Пашиняна
- В Кремле не могут прокомментировать заявления премьер-министра Никола Пашиняна о якобы наименовании в Баку Армении как "Западного Азербайджана": "Не могу ничего сказать".
- "Не знаком с такими заявлениями на государственном уровне Азербайджана, мы слышали совсем другие заявления руководства страны". В Баку говорили "о завершении одного этапа" конфликта вокруг Нагорного Карабаха, "выходе на готовность заключения мирного договора".
О сбитом у Москвы беспилотнике
- "Это не к нам вопрос". Спрашивать следует структуры, в ведении которых работа ПВО.