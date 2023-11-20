Рогов: ВСУ из-за погоды отказались от бронетехники на ореховском направлении

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", также затруднено использование БПЛА для разведки и корректировки артиллерийского огня, применение ударных беспилотников и дронов-камикадзе

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сократили использование тяжелой бронетехники на ореховом направлении в последние дни из-за дождей и распутицы. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Непогода сказывается очень сильно, за выходные дни было две попытки ВСУ выдвинуться с тяжелой бронетехникой, но она вся застряла, сильная распутица на ореховском направлении. Поэтому большая часть атак была с применением пехоты, легких и боевых бронированных машин для ее высадки", - сказал Рогов.

По его словам, из-за погоды затруднено использование БПЛА для разведки и корректировки артиллерийского огня, а также применение ударных беспилотников и дронов-камикадзе. "Сейчас в основной действует пехота, поэтому потери противника достаточно велики", - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что, пользуясь непогодой, ВСУ перебрасывают подкрепления к линии боевого соприкосновения сначала железной дорогой в подконтрольную Киеву часть Запорожской области, а затем автотранспортом на ореховское направление.

Ранее Рогов сообщил ТАСС, что за сутки на этом направлении в районе населенных пунктов Работино и Вербовое российские силы уничтожили около 120 военнослужащих ВСУ, три боевых бронированных машины и заняли три опорных пункта противника в результате контратаки.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.