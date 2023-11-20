Небензя считает, что искоренение бедности в мире застопорилось из-за политики Запада

По словам постпреда РФ при ООН, развитые страны не выполняют свои обязательства по содействию Глобальному Югу в области официальной помощи развитию и климатического финансирования, "зато они с готовностью наращивают поставки вооружений в зоны конфликтов, прибыль от которых, как известно, получают западные оружейные компании"

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Реализация одной из главных задач Целей устойчивого развития ООН - искоренения бедности - застопорилась из-за деструктивных действий западных стран. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Выполнение главной задачи повестки, а именно искоренения бедности, застопорилось, - сказал он в своем выступлении на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по теме "Продвижение устойчивого мира через совместное развитие". - Помимо последствий пандемии, это обусловлено серьезными макроэкономическими просчетами Запада, нарастающей политизацией международного развития со стороны крупных стран, в том числе продолжением коллективным Западом практики незаконных принудительных мер, наносящих ущерб благосостоянию простых граждан в наиболее уязвимых государствах и ведущих к фрагментации мировой торговли и ограничению доступа к инвестициями и технологиям".

Небензя также отметил, что развитые страны не выполняют свои обязательства по содействию Глобальному Югу в области официальной помощи развитию и климатического финансирования, "зато они с готовностью наращивают поставки вооружений в зоны конфликтов, прибыль от которых, как известно, получают западные оружейные компании". "При этом помощь развитию со стороны западных доноров нередко сопровождается фактическим вмешательством во внутренние дела развивающихся государств в виде требований осуществить определенные социально-экономические, например с дисбалансом в сторону климатической повестки, либо даже политические преобразования.

"Отмечаем, что Евросоюз и США прежде всего озабочены созданием конкурентных преимуществ и навязывают странам Глобального Юга форсированный энергопереход и отказ от традиционных видов топлива. Сами же они не стесняются прибегать к ним там и тогда, когда им это выгодно. Развивающиеся страны в итоге все более отстают в развитии от озеленяемого ускоренными темпами цветущего сада", - констатировал глава российского диппредставительства.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что развивающиеся страны столкнулись со "штормом кризисов", и 85% целей устойчивого развития всемирной организации не могут быть достигнуты. Среди вызовов, стоящих перед такими государствами, генсек выделил в том числе долговое бремя, рост цен, усиление неравенства, увеличение безработицы, "обострение климатической катастрофы", борьбу с последствиями пандемии COVID-19.