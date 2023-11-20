20 ноября, 18:51

Небензя считает, что искоренение бедности в мире застопорилось из-за политики Запада

По словам постпреда РФ при ООН, развитые страны не выполняют свои обязательства по содействию Глобальному Югу в области официальной помощи развитию и климатического финансирования, "зато они с готовностью наращивают поставки вооружений в зоны конфликтов, прибыль от которых, как известно, получают западные оружейные компании"

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Реализация одной из главных задач Целей устойчивого развития ООН - искоренения бедности - застопорилась из-за деструктивных действий западных стран. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Выполнение главной задачи повестки, а именно искоренения бедности, застопорилось, - сказал он в своем выступлении на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по теме "Продвижение устойчивого мира через совместное развитие". - Помимо последствий пандемии, это обусловлено серьезными макроэкономическими просчетами Запада, нарастающей политизацией международного развития со стороны крупных стран, в том числе продолжением коллективным Западом практики незаконных принудительных мер, наносящих ущерб благосостоянию простых граждан в наиболее уязвимых государствах и ведущих к фрагментации мировой торговли и ограничению доступа к инвестициями и технологиям".

Небензя также отметил, что развитые страны не выполняют свои обязательства по содействию Глобальному Югу в области официальной помощи развитию и климатического финансирования, "зато они с готовностью наращивают поставки вооружений в зоны конфликтов, прибыль от которых, как известно, получают западные оружейные компании". "При этом помощь развитию со стороны западных доноров нередко сопровождается фактическим вмешательством во внутренние дела развивающихся государств в виде требований осуществить определенные социально-экономические, например с дисбалансом в сторону климатической повестки, либо даже политические преобразования.

"Отмечаем, что Евросоюз и США прежде всего озабочены созданием конкурентных преимуществ и навязывают странам Глобального Юга форсированный энергопереход и отказ от традиционных видов топлива. Сами же они не стесняются прибегать к ним там и тогда, когда им это выгодно. Развивающиеся страны в итоге все более отстают в развитии от озеленяемого ускоренными темпами цветущего сада", - констатировал глава российского диппредставительства.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что развивающиеся страны столкнулись со "штормом кризисов", и 85% целей устойчивого развития всемирной организации не могут быть достигнуты. Среди вызовов, стоящих перед такими государствами, генсек выделил в том числе долговое бремя, рост цен, усиление неравенства, увеличение безработицы, "обострение климатической катастрофы", борьбу с последствиями пандемии COVID-19. 

Теги:
РоссияНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация