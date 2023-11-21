21 ноября, 07:30,
обновлено 21 ноября, 07:45

Путин заявил, что РФ продолжает четко выполнять обязательства в сфере прав человека

По словам президента, на протяжении всего конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты в сфере прав человека, в том числе СПЧ ООН и Совет Европы, демонстрируют свою ангажированность

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия продолжает четко следовать всем своим обязательствам в области прав человека, несмотря на отказ от членства в некоторых международных структурах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он обратил внимание, что на протяжении всего конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты в сфере прав человека, в том числе СПЧ ООН и Совет Европы, демонстрируют свою ангажированность.

"Ввиду их очевидной предвзятости Россия вынуждена была отказаться от членства в этих структурах, продолжая четко выполнять свои обязательства в области прав человека", - подчеркнул глава российского государства в приветствии проходящей в Москве международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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