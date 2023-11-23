23 ноября, 10:56,
обновлено 23 ноября, 11:16

Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы, все ровно наоборот

Пресс-секретарь президента указал, что Европа фактически является подконтрольным США континентом

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с высказываниями о том, что Россия якобы представляет угрозу для Европы. Он обратил внимание, что на деле все обстоит ровно наоборот.

"Россия не представляет угрозу для Европы - Европа представляет угрозу для России", - сказал представитель Кремля, комментируя по просьбе журналиста ВГТРК Павла Зарубина соответствующие слова президента Чехии Петра Павела.

Песков указал, что Европа фактически является подконтрольным США континентом. "[Страны] ЕС участвуют в НАТО, которая двигается со всей своей военной мощью к нашим границам, - пояснил он. - Именно это представляет для нас угрозу. Именно это заставляет нас делать то, что мы делаем сейчас".

Пресс-секретарь президента РФ также констатировал, что из Праги в последнее время звучит много истеричных высказываний. "Подобные истеричные заявления не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у власти. Это скорее их беда, а не наша", - заметил он. 

Теги:
ЧехияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПавел, Петр
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